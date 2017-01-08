Лайне получил травму после силового приема Маккейба

Нападающий "Виннипега" Партик Лайне получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (3:4). В третьем периоде 18-летний форвард попал под силовой прием защитника соперника Джейка Маккейба, который в итоге не был наказан штрафными минутами. Из-за повреждения финский форвард не смог продолжить встречу, покинув площадку в сопровождении представителей медицинского штаба команды.

- Соперник поймал Патрика на силовой прием в самый неподходящий момент, - приводит официальный сайт НХЛ слова капитана команды Блэйка Уилера. - Но я надеюсь на лучшее. После матча Лайне чувствовал себя неплохо.



О характере травмы и сроках восстановления 18-летнего игрока не сообщается.