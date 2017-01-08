12:24 | ХОККЕЙ — НХЛ

Лайне получил травму после силового приема Маккейба

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Нападающий "Виннипега" Партик Лайне получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (3:4). В третьем периоде 18-летний форвард попал под силовой прием защитника соперника Джейка Маккейба, который в итоге не был наказан штрафными минутами. Из-за повреждения финский форвард не смог продолжить встречу, покинув площадку в сопровождении представителей медицинского штаба команды.

- Соперник поймал Патрика на силовой прием в самый неподходящий момент, - приводит официальный сайт НХЛ слова капитана команды Блэйка Уилера. - Но я надеюсь на лучшее. После матча Лайне чувствовал себя неплохо.

О характере травмы и сроках восстановления 18-летнего игрока не сообщается.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Проба положительна

Классный силовой!! Нефиг щёлкать! Это ему не КХЛ!

12:57

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