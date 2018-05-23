Лайне готов продлить контракт с "Виннипегом"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне рассчитывает начать переговоры по продлению контракта с клубом, сообщает TSN.

По данным издания, 20-летний финн доволен командой и хочет подписать новое соглашение. Действующий контракт Лайне истекает в 2019 году. Согласно его условиям, финн получает около 925 тысяч долларов в сезон, еще 850 тысяч он может заработать в виде бонусов. Нападающий намерен продлить контракт на большой срок и запросить увеличение всех выплат.

Лайне играет за "Виннипег" с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл 82 матча регулярного чемпионата и набрал 70 (44+26) очов. Также нападающий провел 17 встреч в плей-офф, записав на свой счет 12 (5+7) очков. Напомним, "Джетс" дошли до финала Западной конференции, где проиграли "Вегасу" (1:4).