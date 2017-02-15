Лайне, Гиббсон и Мюррей - звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой стал нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, оформивший хет-трик в матче с "Далласом" (5:2).

Второй звездой признан вратарь "Анахайма" Джон Гибсон, отразивший 37 бросков во встрече с "Миннесотой" (1:0), а замкнул тройку голкипер "Питтсбурга" Мэттью Мюррей, сделавший 28 сэйвов в поединке против "Ванкувера" (4:0).