09:24 | ХОККЕЙ — НХЛ

Лайне, Гиббсон и Мюррей - звезды дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой стал нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, оформивший хет-трик в матче с "Далласом" (5:2).

Второй звездой признан вратарь "Анахайма" Джон Гибсон, отразивший 37 бросков во встрече с "Миннесотой" (1:0), а замкнул тройку голкипер "Питтсбурга" Мэттью Мюррей, сделавший 28 сэйвов в поединке против "Ванкувера" (4:0).

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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fifa_guru

отдельной новости, что Миннесота проиграла - нет. 6 раз выходили в большинстве, 37 бросков, а голов нет. неужели психологически поплыли :)

10:19

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