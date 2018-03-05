Лайне, Эллис и Луонго - звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд прошедшего игрового дня. Лучшим игроком стал нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, набравший 3 (2+1) очка в матче с "Каролиной" (3:2).



Второй звездой стал защитник "Нэшвилла" Райан Эллис, который набрал 3 (1+2) очка в игре с "Колорадо" (4:3 ОТ).



Замкнул тройку вратарь "Флориды" Роберто Луонго, который отразил 39 из 40 бросков в матче с "Филадельфией"​ (4:1).