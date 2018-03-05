Лайне, Эллис и Луонго - звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд прошедшего игрового дня. Лучшим игроком стал нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, набравший 3 (2+1) очка в матче с "Каролиной" (3:2).
Второй звездой стал защитник "Нэшвилла" Райан Эллис, который набрал 3 (1+2) очка в игре с "Колорадо" (4:3 ОТ).
Замкнул тройку вратарь "Флориды" Роберто Луонго, который отразил 39 из 40 бросков в матче с "Филадельфией" (4:1).
- Каролина Харрикейнз
- Виннипег Джетс
- Филадельфия Флайерз
- Колорадо Эвеланш
- Нэшвилл Предаторз
- Флорида Пантерз
- Роберто Луонго
- Патрик Лайне
- Райан Эллис
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