Лайне - 4-й новичок за 20 лет после Овечкина и Кросби, забросивший 30 шайб

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (4:5 ОТ). 18-летний финн стал 4-м за последние 20 лет после Александра Овечкина, Сидни Кросби и Джеффа Скиннера игроком, забросившим не менее 30 шайб в первом же сезоне после драфта.
fireman32
А если сосчитать гол Лайне в свои ворота,то у него вообще немыслимые достижения)))
10:44
.BattleFish.
younghunter Вообще-то и Малкин с Панариным тоже выбивали по тридцатке 10:25----------тут имеется ввиду первый сезон после драфта, Панарин вообще без драфта, а Малкин еще играл за Металлург, я думаю поэтому они не учтены!
10:36
younghunter
Вообще-то и Малкин с Панариным тоже выбивали по тридцатке
10:25
Vasek
новички это сезона жгут
10:15