Лайне - 4-й новичок за 20 лет после Овечкина и Кросби, забросивший 30 шайб

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (4:5 ОТ). 18-летний финн стал 4-м за последние 20 лет после Александра Овечкина, Сидни Кросби и Джеффа Скиннера игроком, забросившим не менее 30 шайб в первом же сезоне после драфта.