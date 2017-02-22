09:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Лайне - 4-й новичок за 20 лет после Овечкина и Кросби, забросивший 30 шайб

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Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (4:5 ОТ). 18-летний финн стал 4-м за последние 20 лет после Александра Овечкина, Сидни Кросби и Джеффа Скиннера игроком, забросившим не менее 30 шайб в первом же сезоне после драфта.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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fireman32

А если сосчитать гол Лайне в свои ворота,то у него вообще немыслимые достижения)))

10:44

.BattleFish.

younghunter Вообще-то и Малкин с Панариным тоже выбивали по тридцатке 10:25----------тут имеется ввиду первый сезон после драфта, Панарин вообще без драфта, а Малкин еще играл за Металлург, я думаю поэтому они не учтены!

10:36

younghunter

Вообще-то и Малкин с Панариным тоже выбивали по тридцатке

10:25

Vasek

новички это сезона жгут

10:15

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