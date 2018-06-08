Ларс Эллер передаст свою клюшку в Зал славы

Датский нападающий "Вашингтона" Ларс Эллер в разговоре с журналистом Дэном Розеном сообщил, что передаст свою клюшку в Зал славы НХЛ. Однако, по его словам, для этого ему сначала нужно ее найти.
Напомним, Эллер забросил победную шайбу в пятом матче финала против "Вегаса" (4:3, 4-1 в серии) и тем самым принес команде победу в Кубке Стэнли. "Вашингтон", вступившей в НХЛ в 1974 году, впервые выиграл главный трофей лиги.
SHOW US YOUR TIGER EMOJIS!! #ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/TBoia9Gb6O– Washington Capitals (@Capitals) 8 июня 2018 г.
Материалы других СМИ