Ларс Эллер передаст свою клюшку в Зал славы

Датский нападающий "Вашингтона" Ларс Эллер в разговоре с журналистом Дэном Розеном сообщил, что передаст свою клюшку в Зал славы НХЛ. Однако, по его словам, для этого ему сначала нужно ее найти.

Напомним, Эллер забросил победную шайбу в пятом матче финала против "Вегаса" (4:3, 4-1 в серии) и тем самым принес команде победу в Кубке Стэнли. "Вашингтон", вступившей в НХЛ в 1974 году, впервые выиграл главный трофей лиги.