Ларс Эллер: "Кузнецов является одним из самых талантливых игроков НХЛ"

Нападающий "Вашингтона" Ларс Эллер считает российского одноклубника Евгения Кузнецова одним из самых талантливых игроков НХЛ. Россиянин является лучшим бомбардиром плей-офф с 25 (11+14) очками.
- Кузнецов является одним из самых талантливых игроков лиги, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Эллера. - Возможно, входит в тройку лучших. В этом году он поднялся на еще более высокий уровень и выстреливал в самые важные и нужные моменты.
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https://www.nhl.com/ru/news/evgeny-kuznetsov-participated-in-capitals-practice-on-friday/c-298876834
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