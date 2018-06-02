Ларс Эллер: "Кузнецов является одним из самых талантливых игроков НХЛ"

Нападающий "Вашингтона" Ларс Эллер считает российского одноклубника Евгения Кузнецова одним из самых талантливых игроков НХЛ. Россиянин является лучшим бомбардиром плей-офф с 25 (11+14) очками.

- Кузнецов является одним из самых талантливых игроков лиги, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Эллера. - Возможно, входит в тройку лучших. В этом году он поднялся на еще более высокий уровень и выстреливал в самые важные и нужные моменты.