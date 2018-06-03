Ларс Эллер: "Кузнецов – игрок, который определяет игру "Вашингтона"

Форвард "Вашингтона" Ларс Эллер отметил роль Евгения Кузнецова в победе "Кэпиталз" над "Вегасом" (3:1, 2-1 в серии) в финале Кубка Стэнли. Российский нападающий набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой встречи.

– Это игрок, который определяет нашу игру, и сегодня он забил гол и сделал передачу, – цитирует Эллера официальный сайт НХЛ. – Вот что значит Кузи для нашей команды. Многие ребята играют с разными болячками. Но это показывает, из чего они сделаны и как сильно хотят победить.

В этом розыгрыше плей-офф Кузнецов принял участие в 22 матчах, набрав 27 (12+15) очков. В "регулярке" на его счету 83 (27+56) балла за результативность в 79 играх.

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