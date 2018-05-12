Ларс Эллер: "Когда "Вашингтон" обороняется правильно, все пять полевых игроков видны телезрителям"

Нападающий "Вашингтона" Ларс Эллер рассказал, что при грамотной обороне "Кэпиталз" вся пятерка хоккеистов играет компактно и видна зрителям на телеэкранах. Напомним, в первом матче финальной серии с "Тампа-Бэй" "Вашингтон" победил со счетом 4:2.



- Когда мы обороняемся правильно, все пять наших полевых игроков должны быть видны на экране телезрителей, – цитирует официальный сайт НХЛ Эллера. - Естественно, нельзя допускать никаких выходов один в ноль или два в один. Владея шайбой, нужно принимать правильные решения и играть быстро, отнимая у соперников время и пространство.

Вторая игра пройдет 14 мая в Тампе.