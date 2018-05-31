Ларс Эллер: "Какие-то сложности делают "Вашингтон" более сплоченным"

Форвард "Вашингтона" Ларс Эллер прокомментировал победу своей команды над "Вегасом" во втором матче финала НХЛ – 3-2. Таким образом, после двух матчей счет в серии ничейный – 1-1.

– Каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то сложностями, будь то неудачно складывающаяся встреча, будь то травма кого-то из наших игроков, мы все действуем сплоченно как единый организм, – цитирует официальный сайт НХЛ Эллера. – Что касается меня лично, то чем больше я играю, тем лучше чувствую шайбу.