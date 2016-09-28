Ларионов уверен: игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2018

Бывший капитан сборной России и игрок ряда клубов НХЛ Игорь Ларионов выразил уверенность, что лига сделает перерыв на время Олимпиады-2018 и отпустит сильнейших игроков. Ранее сообщалось, что НХЛ и ИИХФ не могут прийти к соглашению по поводу участия спортсменов в олимпийском хоккейном турнире в Пхенчхане.

- Не вижу аргументов, чтобы не отправлять лучших игроков на такое событие мирового уровня, - сказал Ларионов. - Это не для 15-20 стран, где играют в хоккей, а для всего мира. Сейчас просто идет торговля. У каждой стороны есть свои требования. И все это должно решиться в ближайшее время.

– Компромисс будет найден?

– Уверен, да. Не вижу в этом проблем. На эти темы говорили и перед Ванкувером, и перед Сочи. Все понятно – далеко, есть финансовые вопросы. Но мы говорим об олимпийском движении, которое притягивает весь мир к телевизорам. А хоккей – один из ведущих видов спорта на зимней Олимпиаде. (Игорь РАБИНЕР)

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