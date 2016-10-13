Ларионов предлагает НХЛ создать клуб в Лондоне

Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Игорь Ларионов выразил мнение, что лиге стоит задуматься над созданием клуба за пределами Северной Америки. Российский хоккеист считает, что в НХЛ в перспективе может появиться команда из Лондона.

- Хотелось бы видеть расширение географии НХЛ, - цитирует официальный сайт НХЛ Ларионова. - Слишком много команд на одном континенте - это, мне кажется, не совсем правильно. Хорошо было бы присмотреться к идее создать клуб, например, в Лондоне. Англия не так удалена от Северной Америки, как остальная Европа, и является одной из самых экономически успешных стран региона. Во всяком случае, это идея, которую стоило бы обсудить.

Ну а кроме этого, очень важно каждый год вводить какие-нибудь новинки. Для чего, собственно, каждый год и проводятся встречи руководителей клубов, на которых обсуждаются возможные новшества в правилах, в экипировке вратарей, изменения размера ворот и так далее. Мне этот постоянный диалог очень нравится, потому что игра должна эволюционировать.