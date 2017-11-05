Лагас - четвертый вратарь "Вегаса", выигравший матч в сезоне

"Вегас" обыграл "Оттаву" (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Как сообщает официальный сайт лиги, вратарь "Голден Найтс" Максим Лагас одержал свою первую победу в НХЛ. 24-летний игрок отразил во встрече 24 броска из 28.

Отмечается, что Лагас стал четвертым голкипером команды, который смог победить в дебютном сезоне. Трое других, среди которых Марк-Андре Флери, Малькольм Суббан и Оскар Данск, сейчас травмированы.

"Вегас" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 9 побед в 13 матчах.