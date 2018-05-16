Кузнецов – второй игрок в истории "Вашингтона" по количеству очков в одном плей-офф

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился голом в ворота "Тампа-Бэй" (2:4) в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ. Таким образом, россиянин набрал 20 (9+11) очков в 15 встречах этого розыгрыша плей-офф.

Отметим, что этот результат – второй по количеству очков в одном плей-офф. Рекорд принадлежит капитану команды Александру Овечкину – 21 (11+10) очко, набранное в Кубке Стэнли-2009.