Кузнецов - вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала трех звезд игрового дня. Первой звездой стал нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг, набравший 3 (2+1) очка в матче с "Виннипегом" (4:0, 3-3 в серии).

Второй звездой стал российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, забросивший победную шайбу в игре с "Питтсбургом" (2:1 ОТ, 4-2).

Замкнул тройку лучших вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне, отразивший 34 броска во встрече с "Виннипегом".