Кузнецов установил свой антирекорд сезона по игровому времени в матче с "Нью-Джерси"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси" (5:2) провел на льду 14 минут 5 секунд. Таким образом, россиянин установил свой антирекорд сезона по игровому времени.

За это время он сделал один бросок по воротам соперника, сделал два перехвата и выиграл 60 процентов вбрасываний. При этом его показатель полезности "+1".

В текущем сезоне Кузнецов забил 12 голов и сделал 27 передач. В среднем за игру он проводит на льду 19 минут 1 секунду.