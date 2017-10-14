Кузнецов установил новый рекорд "Вашингтона"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (5:2). Россиянин установил новый рекорд клуба – он стал первым игроком в истории команды, которому удалось сделать 10 результативных передач в 5 стартовых играх сезона.