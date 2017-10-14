05:20 | Хоккей — НХЛ

Кузнецов установил новый рекорд "Вашингтона"

3

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (5:2). Россиянин установил новый рекорд клуба – он стал первым игроком в истории команды, которому удалось сделать 10 результативных передач в 5 стартовых играх сезона.

3
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Якут Хан

Кузя норм играет, подтянуться надо в некоторых компонентах и до конца дорабатывать моменты.

06:10

mikha1

Только в большинстве разве что. В равных составах у Бэкса только 4 очка в 54 матчах, а у Кузи -7

05:58

Монте-Кристо (Мститель) .

Сегодня Бэкстрем показал Кузнецову, кто в Вашингтоне папа...

05:45