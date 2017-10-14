Кузнецов установил новый рекорд "Вашингтона"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (5:2). Россиянин установил новый рекорд клуба – он стал первым игроком в истории команды, которому удалось сделать 10 результативных передач в 5 стартовых играх сезона.
.@Kuzya92 on 🔥#ALLCAPS pic.twitter.com/pZO8KZrYKL– Washington Capitals (@Capitals) 14 октября 2017 г.
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Якут Хан
Кузя норм играет, подтянуться надо в некоторых компонентах и до конца дорабатывать моменты.
06:10
mikha1
Только в большинстве разве что. В равных составах у Бэкса только 4 очка в 54 матчах, а у Кузи -7
05:58
Монте-Кристо (Мститель) .
Сегодня Бэкстрем показал Кузнецову, кто в Вашингтоне папа...
05:45