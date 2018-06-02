Кузнецов участвует в тренировке перед третьим матчем против "Вегаса"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, получивший повреждение во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса", участвует в тренировке команды, сообщает в Твиттере журналист журналист Изабелль Хуршудян. Как ранее сообщалось, участие российского нападающего в третьей игре находится под вопросом, решение о том, выйдет ли он на лед, будет принято перед встречей.

В этом розыгрыше плей-офф Кузнецов принял участие в 21 матче, набрав 25 (11+14) очков при 14 минутах штрафного времени и показателе полезности "+8".

После двух матчей счет в серии равный – 1-1. Следующая игра серии пройдет в ночь на 3 июня.

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