Кузнецов - третья звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила лучших хоккеистов дня в плей-офф. Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан третьей звездой, на его счету одна шайба и две результативных передачи в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (6:3, в серии – 3-2).

Лучшим игроком стал нападающий "Виннипег" Кайл Коннор, оформивший дубль в матче с "Нэшвиллом" (6:2, в серии – 3-2). Второй звездой дня признан еще один форвард "Вашингтона" Якуб Врана, который отметился в игре одной шайбой в ворота "Пингвинз".

Кузнецов сравнял счет в матче с "Питтсбургом". Видео //

3 очка Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Питтсбург"