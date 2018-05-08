Кузнецов - седьмой игрок в истории "Вашингтона", который забросил решающую шайбу в серии в овертайме

Российский легионер "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал седьмым игроком в истории клуба, который забросил решающую шайбу в серии плей-офф НХЛ в овертайме. Кузнецов отличился в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции с "Питтсбургом" – 2:1. Благодаря его шайбе "Кэпиталс" победил в серии 4-2.

До него выводили "Вашингтон" в следующий раунд в овертайме Дэйл Хантер, Джон Дрюс, Брайан Беллоус, Джо Джуню, Джоэль Уорд и Маркус Йоханссон.