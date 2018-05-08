05:31 | Хоккей — НХЛ

Кузнецов - седьмой игрок в истории "Вашингтона", который забросил решающую шайбу в серии в овертайме

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Российский легионер "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал седьмым игроком в истории клуба, который забросил решающую шайбу в серии плей-офф НХЛ в овертайме. Кузнецов отличился в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции с "Питтсбургом" – 2:1. Благодаря его шайбе "Кэпиталс" победил в серии 4-2.

До него выводили "Вашингтон" в следующий раунд в овертайме Дэйл Хантер, Джон Дрюс, Брайан Беллоус, Джо Джуню, Джоэль Уорд и Маркус Йоханссон. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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igogohruhru

всего три раза вашингтон проходил 2 раунд и всегда через овертайм. последний раз - 20 лет назад, когда там еще играл Гончар

06:51

Vasiliy_Krivets

А пару лет назад Кузнецов забросил Айлендарс, последнюю шайбу на старой арене? Или то не овер был?

06:30

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