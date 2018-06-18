Кузнецов рассказал, когда привезет Кубок Стэнли в Челябинск

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" рассказал, когда планирует привезти Кубок Стэнли в Россию. По его словам, он хочет показать трофей детям в Челябинске.

– Рад слышать вас через десять дней после победы в Кубке Стэнли. Удивительно, что вы дома. Вообще не праздновали?

– В смысле не праздновал?

– Ну, фото и видео с кубком мелькают чуть ли не каждый день, а вас там нет. Вы в фонтане плавали?

– Нет, не плавал. У меня же в Вашингтоне родители, семья. Я хотел с ними провести как можно больше времени. Да и не особо я люблю на публике выпивать. Стесняюсь.

– Да что стесняться-то?

– Все равно как-то. Мама увидит потом – ей будет неприятно.

– То есть самое веселье у вас было дома, с родными.

– Так не было особого веселья. Усталость – чувство, которое я сейчас испытываю.

– Кто бы мог подумать.

– Пока даже понимания нет, что я выиграл Кубок Стэнли. Может быть, позже, когда привезу трофей в Челябинск.

– У вас уже есть план, сроки?

– Пока нет, еще не планировали расписание, когда трофей поедет в гости. Думаю, что это будет не во время предсезонного турнира на призы губернатора Челябинской области, а чуть раньше. Хочу привезти Кубок в детскую школу, выставить потом на арене на пару часов, чтобы любой мог посмотреть, сфотографироваться.

– Есть фотография, где на трофее сидит ваша дочка. Это очень мило. Что еще сделали с Кубком?

– Да пока ничего. Дома все это скромно было. Надеюсь на фантазию моих друзей в Челябинске, которые что-нибудь придумают. (Алексей ШЕВЧЕНКО)