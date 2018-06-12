Кузнецов пытался произнести чемпионскую речь, но "забил" на нее. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов во время чемпионского парада "Кэпиталз" не смог произнести до конца свою речь.
"Я не готовился к речи. Но мне не надо много говорить. У некоторых парней путь к этой цели был долгим... Мы бы никогда не оказались здесь без наших родителей, без болельщиков, без наших семей..." - заявил Кузнецов.
После некоторой паузы он добавил "Let’s f*ck this shit", что можно перевести как "Давайте забьем на это".
“Let’s fuck this shit” - Evgeny Kuznetsov pic.twitter.com/0Wlr8K7ydx– Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 12 июня 2018 г.
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