23:58 12 июня | Хоккей — НХЛ

Кузнецов пытался произнести чемпионскую речь, но "забил" на нее. Видео


Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов во время чемпионского парада "Кэпиталз" не смог произнести до конца свою речь.

"Я не готовился к речи. Но мне не надо много говорить. У некоторых парней путь к этой цели был долгим... Мы бы никогда не оказались здесь без наших родителей, без болельщиков, без наших семей..." - заявил Кузнецов. 

После некоторой паузы он добавил "Let’s f*ck this shit", что можно перевести как "Давайте забьем на это".

 

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