Кузнецов пытался произнести чемпионскую речь, но "забил" на нее. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов во время чемпионского парада "Кэпиталз" не смог произнести до конца свою речь.

"Я не готовился к речи. Но мне не надо много говорить. У некоторых парней путь к этой цели был долгим... Мы бы никогда не оказались здесь без наших родителей, без болельщиков, без наших семей..." - заявил Кузнецов.

После некоторой паузы он добавил "Let’s f*ck this shit", что можно перевести как "Давайте забьем на это".