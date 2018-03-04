Кузнецов признан второй звездой матча с "Торонто"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (5:2), который прошел на открытом воздухе. 25-летний россиянин отметился голом и двумя голевыми передачами.
Первой звездой встречи признан защитник Джон Карлсон, набравший 3 (1+2) очка, а замкнул тройку лучших Никлас Бэкстрем, который также набрал 3 (1+2) очка.
#CapsLeafs #StadiumSeries 3 ⭐️'s of the Game:– Washington Capitals (@Capitals) 4 марта 2018 г.
⭐️: @JohnCarlson74 - 🚨(GWG),🍎x2
⭐️⭐️: @Kuzya92 - 🚨,🍎x2
⭐️⭐️⭐️: @backstrom19 - 🚨,🍎x2 pic.twitter.com/n7NeQt8s9q
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