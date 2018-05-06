Кузнецов признан 2-й звездой 5-го матча между "Вашингтоном" и "Питтсбургом"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан 2-й звездой 5-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (6:3). 25-летний россиянин провел на льду 20 с небольшим минут и набрал 3 (1+2) очка.
Первой звездой встречи стал автор победной шайбы Якуб Врана, который также сделал 2 голевые передачи, а замкнул тройку лучших голкипер "Кэпиталз" Брэден Холтби, отразивший 36 бросков.
#CapsPens Game 5 3 ⭐️'s of the game:– Washington Capitals (@Capitals) 6 мая 2018 г.
⭐️: @JVranaa
⭐️⭐️: @Kuzya92
⭐️⭐️⭐️: @Holts170 pic.twitter.com/eAEsq2vgLy
Карлсон с передачи Кузнецова сравнял счет в матче с "Питтсбургом". Видео //
Кузнецов сравнял счет в матче с "Питтсбургом". Видео //
Овечкин и Кузнецов помогли Вране забросить "Питтсбургу". Видео
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Mon65
Все верно, именно в таком порядке и надо выделять главных героев. Хороши были также Оши, Бигл и Эллер.
05:53