Кузнецов принял участие в тренировке и может сыграть с "Детройтом"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов принял участие в утренней опциональной тренировке, информирует Washington Post. Вероятно, что игрок отправится вместе с командой на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта". Россиянин получил травму верхней части тела в игре с "Айлендерс" (6:3).
Ранее сообщалось, что повреждение Кузнецова не носит серьезный характер и, скорее всего, он вернется на лед через несколько дней. В текущем сезоне Кузнецов сыграл в 71 матчей регулярного чемпионата и набрал 71 (21+50) очко.
Caps have an optional practice this morning. Evgeny Kuznetsov is participating. This means he’ll probably travel with the team to Detroit, which is what Trotz has already said he expects.– Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 21 марта 2018 г.
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