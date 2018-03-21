Кузнецов принял участие в тренировке и может сыграть с "Детройтом"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов принял участие в утренней опциональной тренировке, информирует Washington Post. Вероятно, что игрок отправится вместе с командой на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта". Россиянин получил травму верхней части тела в игре с "Айлендерс" (6:3).

Ранее сообщалось, что повреждение Кузнецова не носит серьезный характер и, скорее всего, он вернется на лед через несколько дней. В текущем сезоне Кузнецов сыграл в 71 матчей регулярного чемпионата и набрал 71 (21+50) очко.