Кузнецов поразил пустые ворота "Коламбуса". Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился голом в 4-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса". В концовке встречи он поразил пустые ворота, воспользовавшись ошибкой соотечественника из "Блю Джэкетс" Артемия Панарина. Ранее он во встрече также сделал 2 голевые передачи. Теперь на его счету 5 (3+2) очков.