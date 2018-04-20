05:05 20 апреля | Хоккей — НХЛ

Кузнецов поразил пустые ворота "Коламбуса". Видео

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Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился голом в 4-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса". В концовке встречи он поразил пустые ворота, воспользовавшись ошибкой соотечественника из "Блю Джэкетс" Артемия Панарина. Ранее он во встрече также сделал 2 голевые передачи. Теперь на его счету 5 (3+2) очков.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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A_E_C

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