Кузнецов поразил пустые ворота "Коламбуса". Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился голом в 4-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса". В концовке встречи он поразил пустые ворота, воспользовавшись ошибкой соотечественника из "Блю Джэкетс" Артемия Панарина. Ранее он во встрече также сделал 2 голевые передачи. Теперь на его счету 5 (3+2) очков.
THE ICING ON THE CAKE! #ALLCAPS pic.twitter.com/QCe2HtNlJv– Washington Capitals (@Capitals) 20 апреля 2018 г.
Материалы других СМИ
A_E_C
Да, тут Артём привёз...
10:28 20 апреля