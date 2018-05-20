05:45 | Хоккей — НХЛ

Кузнецов побил рекорд Овечкина и "Вашингтона" по очкам в Кубке Стэнли

Александр ОВЕЧКИН и Евгений КУЗНЕЦОВ.
Александр ОВЕЧКИН и Евгений КУЗНЕЦОВ.
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Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в пятом матче финальной серии "Востока" против "Тампы" (2:3, 2-3) забросил одну шайбу. В активе форварда после этой игре 22 очка.

Это лучший показатель для игроков "Вашингтона" в Кубке Стэнли в одном сезоне. Предыдущее достижение принадлежало Александру Овечкину - 21 очко.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

Так и Овечкин повторил свой лучший результат, и имеет хорошие шансы его побить, только игр в этот раз конечно побольше, в прошлый раз Ови действовал, как Кросби и Генцель в этот раз.

05:52

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