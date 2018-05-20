Кузнецов побил рекорд Овечкина и "Вашингтона" по очкам в Кубке Стэнли

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в пятом матче финальной серии "Востока" против "Тампы" (2:3, 2-3) забросил одну шайбу. В активе форварда после этой игре 22 очка.

Это лучший показатель для игроков "Вашингтона" в Кубке Стэнли в одном сезоне. Предыдущее достижение принадлежало Александру Овечкину - 21 очко.