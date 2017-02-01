Кузнецов - первая звезда января в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов назван первой звездой НХЛ за январь, сообщает официальный сайт лиги. В первом месяце 2017 года 24-летний россиянин провел 15 матчей, набирая хотя бы очко в 11 из них. В семи играх Кузнецов набирал минимум два очка. Всего же на его счету в январе 20 (7+13) очков.

Второй звездой месяца стал нападающий "Бостона" Брэд Маршан, который также имеет в своем активе 20 (11+9) очков. Он набирал минимум одно очко в девяти из 14 январских матчей.

Защитник "Сан-Хосе" Брент Бернс признан третьей звездой января. На его счету 18 (6+12) очков в 14 играх месяца.