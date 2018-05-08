Кузнецов - первая звезда шестого матча "Питтсбург" - "Вашингтон"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан первой звездой шестого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (2:1 ОТ, 4-2 в серии). Его шайба в овертайме стала победной, а также обеспечила команде выход в полуфинал Кубка Стэнли.

"Вашингтон" впервые за 23 года обыграл "Питтсбург" в серии плей-офф.

​Форвард "Вашингтона" Алекс Чиассон стал второй звездой матча. На его счету первый гол в этой встрече. Замкнул тройку лучших автор единственного гола "Питтсбурга" Крис Летанг.