Кузнецов - первая звезда месяца в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов назван первой звездой НХЛ за январь, сообщает официальный сайт лиги. В январе 24-летний россиянин провел 15 матчей, набирая хотя бы очко в 11 из них. В семи матчах Кузнецов набирал минимум два очка. Всего же на его счету в январе 20 (7+13) очков.

Второй звездой января стал нападающий "Бостона" Брэд Маршан, который также набрал 20 (11+9) очков за январь. Он набирал минимум одно очко в девяти из 14 январских матчей. Защитник "Сан-Хосе" Брент Бернс признан третьей звездой января. На его счету 18 (6+12) очков в 14 матчах января.