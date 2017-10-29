Кузнецов - первая звезда матча с "Эдмонтоном", Овечкин - вторая звезда

"Вашингтон" на своем льду обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой встречи был признан нападающий Евгений Кузнецов, который забросил две шайбы. Форвард отыграл 17 минут, за которые пять раз бросил по воротам. На его счету 15 (3+12) очков в 11 встречах.

Александр Овечкин сделал три передачи и стал второй звездой. Он провел на льду 16 минут, за которые нанес пять бросков и сделал 4 силовых приема. Овечкин набрал 15 (10+5) очков в 11 встречах сезона. Также он оформил ассистентский хет-трик впервые со 2 ноября 2014 года.