Кузнецов передал шайбу арбитру в зубах

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Детройтом" (6:3) нападающий "Столичных" Евгений Кузнецов необычным образом передал шайбу арбитру. После остановки игры россиянин подъехал к судье и передал ему шайбу, держа ее в зубах. Официальный твиттер лиги выразил удивление, что так поступил не форвард "Вашингтона" Джей Бигл, который в команде считается одним из главных шутников.

В текущем сезоне Кузнецов набрал 44 (12+32) очка в 55 встречах регулярного чемпионата. В матче против "Детройта" 24-летний хоккеист отметился голевой передачей.