Кузнецов передал шайбу арбитру в зубах

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Детройтом" (6:3) нападающий "Столичных" Евгений Кузнецов необычным образом передал шайбу арбитру. После остановки игры россиянин подъехал к судье и передал ему шайбу, держа ее в зубах. Официальный твиттер лиги выразил удивление, что так поступил не форвард "Вашингтона" Джей Бигл, который в команде считается одним из главных шутников.
В текущем сезоне Кузнецов набрал 44 (12+32) очка в 55 встречах регулярного чемпионата. В матче против "Детройта" 24-летний хоккеист отметился голевой передачей.
Surprisingly, that's not Jay Beagle. pic.twitter.com/pwY4CqZBYX– NHL (@NHL) 10 февраля 2017 г.
.BattleFish.
Кузя юморист аншлаговец!)
13:19
KhSL
Всю передал или откусил кусочек?
12:32
Марио66
Хозяин будет доволен.
11:16
Werewolf
Хорошо хоть не плашмя в рот засунул )
11:12
МаратХ
Шутник. Освоился в лучшей лиге мира
11:06
fifa_guru
Молодец, шарик )))
11:00
sadmur
Доктор, это вам!
10:52
Werewolf
Гордые патриотичные русские хоккеисты приносят америкосовским арбитрам шайбу в зубах......Дискасс
10:03