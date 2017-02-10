09:59 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кузнецов передал шайбу арбитру в зубах

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В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Детройтом" (6:3) нападающий "Столичных" Евгений Кузнецов необычным образом передал шайбу арбитру. После остановки игры россиянин подъехал к судье и передал ему шайбу, держа ее в зубах. Официальный твиттер лиги выразил удивление, что так поступил не форвард "Вашингтона" Джей Бигл, который в команде считается одним из главных шутников.

В текущем сезоне Кузнецов набрал 44 (12+32) очка в 55 встречах регулярного чемпионата. В матче против "Детройта" 24-летний хоккеист отметился голевой передачей.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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.BattleFish.

Кузя юморист аншлаговец!)

13:19

KhSL

Всю передал или откусил кусочек?

12:32

Марио66

Хозяин будет доволен.

11:16

Werewolf

Хорошо хоть не плашмя в рот засунул )

11:12

МаратХ

Шутник. Освоился в лучшей лиге мира

11:06

fifa_guru

Молодец, шарик )))

11:00

sadmur

Доктор, это вам!

10:52

Werewolf

Гордые патриотичные русские хоккеисты приносят америкосовским арбитрам шайбу в зубах......Дискасс

10:03

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