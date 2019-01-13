Кузнецов ответил на троллинг "Коламбуса", напомнив о прошлом сезоне

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов ответил на троллинг игроков "Коламбуса" после матча регулярного чемпионата НХЛ (1:2 ОТ). Хоккеисты "Блю Джэкетс", поздравляя Артемия Панарина с победной шайбой в овретайме, изобразили "птичку", которой Кузнецов отмечает свои голы.
На это форвард "Кэпиталз" посмотрел с усмешкой, а в раздевалке с иронией ответил на вопрос журналиста.
- Никаких проблем, прекрасно, что многие люди думают обо мне, - отреагировал Кузнецов. – Совсем как в апреле прошлого года.
Напомним, в прошлом сезоне "Вашингтон" в первом раунде Кубка Стэнли прошел "Коламбус".
Panarin with a nasty celly as Dubois starts the bird flap. #CBJ pic.twitter.com/SlUW6Gpm8O– Nasher (@TheNasher61) 13 января 2019 г.
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