Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов оштрафован на 2 тысячи долларов за симуляцию в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси", информирует Washington Post. Для него это второе подобное нарушение. Первое, которое произошло 20 октября в игре с "Флоридой", каралось, помимо удаления во время встречи, простым предупреждением.

Если такая практика со стороны игрока будет продолжаться, то штраф может возрасти от 3 до 5 тысяч долларов. Начиная с четвертого инцидента штраф будет платить также главный тренер команды.

В нынешнем сезоне Кузнецов сыграл в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 23 (4+19) очков.