Кузнецов - об Овечкине: "Такого игрока не будет еще сто лет"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов выразил восхищение талантом капитана его команды Александра Овечкина.

– Вячеслав Быков сказал, что ни один вратарь мира не может остановить бросок Овечкина.

– Вячеслав Аркадьевич – умный человек, всегда интересно читать его интервью. Хочется, чтобы он побольше общался с прессой, ведь таких грамотных людей не так много. Быков говорит, как оно есть. И про броски Овечкина он абсолютно правильно сказал, и я сам иногда удивляюсь, почему они всегда залетают. На то он и мастер, что постоянно так делает. Недаром говорят, что повторять всегда сложнее, чем совершить в первый раз. Саша показывает это каждый вечер, и это делает его таким игроком, которого в ближайшие сто лет не будет. Таких хоккеистов я не встречал и вряд ли встречу.