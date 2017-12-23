Кузнецов – о поражении "Вашингтона": "Нам всегда тяжело играть в гостях у "Аризоны"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после поражения от "Аризоны" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ подчеркнул, что предпочитает считать, что команда не потеряла, а набрала одно очко. Он также добавил, что для "Кэпиталз" всегда тяжело играть в гостях у "Койотс".

Отметим, что в этой встрече россиянин забросил одну шайбу и отдал одну передачу, проведя на льду 21 минуту 2 секунды.

– Я до сих пор думаю, что мы не потеряли одно очко, а набрали одно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кузнецова. – В гостях у "Аризоны" всегда тяжело играть.

Всего на счету Кузнецова в 36 играх сезона 38 (12+26) очков.