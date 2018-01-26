Кузнецов – о достижениях Овечкина: "Постоянно подкалываем его, но это может быть опасно"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов высоко оценил пас капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина. По словам форварда, это ощущается при игре в большинстве.

Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой" (4:2) набрал два (1+1) очка, забросил 30-ю шайбу в сезоне и отдал 500-ю передачу в карьере.

– Это особенно чувствуется при игре в большинстве, где от него ждут броска больше обычного, – приводит Nhl.com/ru слова Кузнецова. – Его накрывают один-два человека, благодаря чему освобождается пространство, и у него появляется возможность сделать передачу. Если он видит открытого партнера, то всегда сделает пас.

Достижения? Он ими никогда не хвастается. Человек такого уровня и не должен об этом говорить, все и так все понимают. Наоборот, это мы его постоянно подкалываем. Правда, только если он в хорошем настроении, иначе это может быть опасно. Но вообще на тему хоккея мы стараемся в свободное время не разговаривать.

500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда