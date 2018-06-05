Кузнецов - о четырех пасах: "Наверное, пасовал тем, кто был на завершающей стадии"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов дал понять, что не следит за своими индивидуальными успехами в Кубке Стэнли. Сегодня "Кэпиталз" обыграли "Вегас" в четвертом матче финала (6:2), поведя в серии 3-1. Кузнецов стал автором четырех голевых передач.

- Хорошее выступление. Правильно играли, - сказал Кузнецов в интервью пресс-службе русскоязычной версии сайта НХЛ. - В начале у них были моменты, все отскоки мы подобрали, когда появился шанс, мы забили первый гол. Это был переломный момент.

- Четыре голевых передачи. Серьезный результат.

- Наверное, пасовал тем людям, которые были на завершающей стадии атаки. Не стоит на этом зацикливаться. Бывают хорошие игры, бывают плохие.

- Вы сравнялись с Буре по очкам в плей-офф. Что думаете об этом?

- Я об этом не думаю. Когда я был маленьким, то отрастил волосы как у Буре. Но само по себе достижение ничего не значит. Бывают хорошие игры, бывают плохие. Будет намного приятнее, если мы добьемся результата.