Кузнецов не рассказал, что сделает с Кубком Стэнли. Это секрет

Обаладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтона" Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от визита с трофеем в родной Челябинск. Сначала кубок был выставлен в районе ЧТЗ, в детской школе родной команды форварда, а затем - на главной арене.
- Много людей было, кого не видел по восемь-десять лет, - сказал Кузнецов. - Детские тренеры подходили. Жаль, небольшой осадок, что когда уходил оттуда, еще пол-ЧТЗ оставалось.
– Не последний раз привозите Кубок?
– Надеюсь.
– Есть планы что-то сделать необычное с Кубком Стэнли?
– Да, сейчас буду делать, но это секрет.
– Это не запрещено?
– Смотря в каком возрасте. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
"Запрещено ли, что я сделаю с Кубком Стэнли?"
Челябинск сходит с ума от Кузнецова
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/rossiyskiy-hokkeist-evgeniy-kuznecov-aleksandr-ovechkin-kubok-stenli-vashington-nhl-1446067/