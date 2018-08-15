Кузнецов не рассказал, что сделает с Кубком Стэнли. Это секрет

Обаладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтона" Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от визита с трофеем в родной Челябинск. Сначала кубок был выставлен в районе ЧТЗ, в детской школе родной команды форварда, а затем - на главной арене.

- Много людей было, кого не видел по восемь-десять лет, - сказал Кузнецов. - Детские тренеры подходили. Жаль, небольшой осадок, что когда уходил оттуда, еще пол-ЧТЗ оставалось.

– Не последний раз привозите Кубок?

– Надеюсь.

– Есть планы что-то сделать необычное с Кубком Стэнли?

– Да, сейчас буду делать, но это секрет.

– Это не запрещено?

– Смотря в каком возрасте. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

"Запрещено ли, что я сделаю с Кубком Стэнли?"

Челябинск сходит с ума от Кузнецова