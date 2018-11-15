Кузнецов не доиграл матч с "Виннипегом" из-за травмы

"Виннипег" на своем льду обыграл "Вашингтон" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встречу из-за травмы не смог завершить форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов.

В середине первого тайма его плечом в лицо ударил форвард "Джетс" Брэндон Танев, за что хоккеист был наказан на две минуты. После этого столкновения россиянин не смог вернуться на лед, всего он отыграл чуть больше четырех минут. Сегодня он пройдет медобследование.