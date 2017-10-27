Кузнецов набрал два очка, но "Ванкувер" обыграл "Вашингтон"

"Ванкувер" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:2. "Кэпиталс" по-прежнему не могут пробиться в зону плей-офф Восточной конференции.

В составе "Вашингтона" на лед вышли три российских хоккеиста. Нападающий Евгений Кузнецов отметился голом и передачей. Он провел на льду 22 минуты 12 секунд, шесть раз бросил в створ и оформил два силовых приема. Форвард Александр Овечкин отдал передачу. Он играл 21 минуту 32 секунды. За это время трижды бросил в створ и провел силовой прием. Защитник Дмитрий Орлов сыграл 21 минуту 14 секунд.

Нападающий "Кэнакс" Александр Бурмистров отдал голевую передачу. За 11 минут 15 секунд он по раз бросил в створ и провел силовой прием.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Вашингтон" - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Голы: Ванек - 4 (Ганье, БУРМИСТРОВ), 12:53 - 1:0. Хорват - 4 (бол., Берчи, Бозер), 15:03 - 2:0. Гранлунд - 2 (Дорсетт), 18:43 - 3:0. Берчи - 3 (бол., Пулио, Бозер), 29:41 - 4:0. Дорсетт - 6 (Саттер, Танев), 35:00 - 5:0. КУЗНЕЦОВ - 1 (ОВЕЧКИН, Карлсон), 35:17 - 5:1. Берчи - 4 (бол., Хорват, Бозер), 50:29 - 6:1. Стивенсон - 1 (Бигл, Боуи), 57:52 - 6:2.

Вратари: Нильссон - Холтби (Грубауэр, 35:00).

Штраф: 11 - 27.

Броски: 30 (15+9+6) - 27 (4+8+15).

Наши: Бурмистров (11:15/1/1) - Кузнецов (22:12/6/-1), Овечкин (21:32/3/-1), Орлов (21:14/0/-1).

27 октября. Ванкувер. Rogers Arena.