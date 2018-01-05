Кузнецов на тренировке "Вашингтона" стал вратарем. Видео

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов во время тренировки команды попробовал себя в амплуа вратаря. Россиянин надел форму и отразил броски одноклубников, в том числе и бэкапа Филиппа Грубауэра.
– В молодости я часто играл на позиции вратаря, – сказал Кузнецов. – Нужно было просто расслабиться. Эти 20 минут принесли много положительных эмоций. Мы с Орловым в шутку поспорили. В итоге он два раза не смог мне забить буллит. Пусть пока тренируется.
Which Caps forward do you think is wearing the goalie gear?– Washington Capitals (@Capitals) 4 января 2018 г.
A. @TJOshie77
B. @Kuzya92
C. @tom_wilso
D. @ovi8 pic.twitter.com/s90mhAjLAD
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