Кузнецов на тренировке "Вашингтона" стал вратарем. Видео

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов во время тренировки команды попробовал себя в амплуа вратаря. Россиянин надел форму и отразил броски одноклубников, в том числе и бэкапа Филиппа Грубауэра.

– В молодости я часто играл на позиции вратаря, – сказал Кузнецов. – Нужно было просто расслабиться. Эти 20 минут принесли много положительных эмоций. Мы с Орловым в шутку поспорили. В итоге он два раза не смог мне забить буллит. Пусть пока тренируется.