Кузнецов может сыграть в третьем матчи против "Вегаса", решение примут перед матчем

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов принял участие в опциональной тренировке в пятницу, сообщает журналист Washingron Post Изабель Хуршудян. Как отмечается, он работал с клюшкой и бросал по воротам с небольшими ограничениями. По словам главного тренера команды Барри Тротца, решение о его участии в третьем матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (1-1 в серии) будет принято непосредственно перед встречей.
Ранее сообщалось, что 26-летний хоккеист, скорее всего, пропустит третий матч финальной серии, который состоится в ночь на 3 июня. Кузнецов получил травму руки в первом периоде второго матча после силового приема со стороны соперника.
Caps center Evgeny Kuznetsov is “probably a game-time decision” with the “upper-body” injury he suffered in Game 2. Wrote about an underrated aspect of his game: durability https://t.co/GoftTzK7Gg– Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 2 июня 2018 г.
maks55555
Какая разница? Будет или не будет играть, можно посмотреть, что будет с ним или без него, все равно интересно.
15:01