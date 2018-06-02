Кузнецов может сыграть в третьем матчи против "Вегаса", решение примут перед матчем

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов принял участие в опциональной тренировке в пятницу, сообщает журналист Washingron Post Изабель Хуршудян. Как отмечается, он работал с клюшкой и бросал по воротам с небольшими ограничениями. По словам главного тренера команды Барри Тротца, решение о его участии в третьем матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (1-1 в серии) будет принято непосредственно перед встречей.

Ранее сообщалось, что 26-летний хоккеист, скорее всего, пропустит третий матч финальной серии, который состоится в ночь на 3 июня. Кузнецов получил травму руки в первом периоде второго матча после силового приема со стороны соперника.