Кузнецов может сыграть в матче с "Нью-Джерси"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов принял полноценное участие в тренировке команды перед игрой с "Нью-Джерси", информирует официальный сайт НХЛ.

Россиянин получил сотрясение мозга 14 ноября в матче регулярного чемпионата против "Виннипега".

Отмечается, что медицинский штаб "Кэпиталз" пока не выдал Кузнецову разрешения играть. Решение об участии в матче с "Девилз" будет принято перед началом встречи.

Кузнецов в этом сезоне провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 21 (6+15) очко.