Кузнецов - лучший бомбардир Кубка Стэнли, Овечкин - лучший снайпер

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. На его счету 32 (12+20) очков. Он стал третьим россиянином после Сергея Федорова и Евгения Малкина, которому удалось стать лучшим бомбардиром в плей-офф.

Его партнер по команде Александр Овечкин стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром. На его счету 15 шайб и 27 очков.

Сегодня "Вашингтон" обыграл "Вегас" в пятом матче финала Кубка Стэнли (4:3) и впервые в своей истории завоевал трофей.