Кузнецов - лучший бомбардир Кубка Стэнли, Овечкин - лучший снайпер

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. На его счету 32 (12+20) очков. Он стал третьим россиянином после Сергея Федорова и Евгения Малкина, которому удалось стать лучшим бомбардиром в плей-офф.
Его партнер по команде Александр Овечкин стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром. На его счету 15 шайб и 27 очков.
Сегодня "Вашингтон" обыграл "Вегас" в пятом матче финала Кубка Стэнли (4:3) и впервые в своей истории завоевал трофей.
- Александр Овечкин
- Сергей Федоров (хоккей)
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Вегас Голден Найтс
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