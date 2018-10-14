Кузнецов и Овечкин набрали 4 очка, но "Вашингтон" проиграл "Торонто"

"Торонто" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. В составе "Кэпиталз" по 2 очка набрали нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Первый забросил шайбу и отдал передачу, второй сделал две передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Торонто" - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Стивенсон - 1 (Кузнецов, Овечкин), 0:18 - 1:0. Капанен - 2 (Хэйнси, Мэттьюс), 23:30 - 1:1. Кузнецов - 4 (бол., Бэкстрем, Овечкин), 24:39 - 2:1. Линдхольм - 1 (Гардинер, Браун), 38:53 - 2:2. Лейво - 1 (бол., Юнссон, Гардинер), 46:28 - 2:3. Мэттьюс - 10 (Капанен, Райлли), 58:21 - 2:4.

Вратари: Холтби (58:35) - Андерсен.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 27 (10+9+8) - 28 (9+5+14).

Наши: Кузнецов (20:52/5/0), Овечкин (21:34/2/0), Орлов (20:21/2/-1) - Зайцев (19:36/0/0), Ожиганов (14:13/2/0).

14 октября. Вашингтон. Capital One Arena.