Кузнецов - четвертый россиянин в НХЛ, забивший решающий гол в серии в овертайме

Российский легионер "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал четвертым российским игроком в истории и первым за последние 23 года, который забросил решающую шайбу в серии плей-офф НХЛ в овертайме.

Кузнецов отличился в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции с "Питтсбургом" – 2:1. Благодаря его шайбе "Кэпиталс" победил в серии 4-2.

До него это удавалось Николаю Борщевскому (1993 год, "Торонто", серия с "Детройтом"), Павлу Буре (1994 год, "Ванкувер", серия с "Торонто") и Вячеславу Козлову ("Детройт", 1995 год, серия с "Чикаго").