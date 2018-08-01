Кузнецов 15 августа презентует Кубок Стэнли в Челябинске

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов привезет Кубок Стэнли в Челябинск. Как уже сообщалось ранее, трофей будет выставлен на обозрение в Ледовом дворце "Трактор" имени Валерия Белоусова 15 августа.

Это произойдет перед матчем челябинского клуба с "Магниткой" в рамках предсезонного турнира "Кубок губернатора Челябинской области".

"15 августа в 20.00 на льду встретятся команды "Трактор" и "Металлург". А с 18:00 на арене "Трактор" состоится презентация Кубка Стэнли воспитанником нашего клуба Евгением Кузнецовым. Совместно с Евгением было принято решение, что стоимость билетов на данный матч составит 500 рублей и все собранные средства будут перечислены спортивной школе олимпийского резерва "Трактор" на поддержку и развитие детского хоккея, – цитирует замдиректора "Трактора" Дениса Телих "Первый областной".

Напомним, "Вашингтон" стал обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории, в финальной серии обыграв "Вегас"​ со счетом 4-1.