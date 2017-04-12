Кутюр и Торнтон могут пропустить первый матч с "Эдмонтоном"

Нападающие "Сан-Хосе" Логан Кутюр и Джо Торнтон продолжают усердно заниматься на тренировках команды в преддверии старта серии плей-офф Кубка Стэнли, однако могут пропустить первую встречу с "Эдмонтоном". Игра состоится 13 апреля в 5.00 по московскому времени.

– Оба игрока могут вернуться изо дня в день, – цитирует сайт "Акул" главного тренера команды Питера Дебура. – Они хорошо провели тренировку, но решение об их участии в матче будет принято непосредственно перед игрой.

Напомним, что Кутюр из-за травмы лица в последний раз выходил на лед 25 марта, а Торнтон не играл со второго апреля из-за повреждения левого колена.