Купер разрешает россиянам говорить в раздевалке на родном языке

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер разрешает российским игрокам говорить на родном языке в раздевалке. На данный момент цвета "Лайтнинг" защищают лидер бомбардирской гонки НХЛ Никита Кучеров, его партнер по звену Владислав Наместников, защитник Михаил Сергачев, а также вратарь Андрей Василевский, лидер по числу побед в текущем сезоне лиги.

– Вы разрешаете своим игрокам говорить по-русски в раздевалке? И в чем вы видите ключ работы с россиянами?

– Да, разрешаю. Если они в какие-то моменты нуждаются в том, чтобы говорить на родном языке, – пусть говорят. При этом вы должны понимать английский – это одно из главных требований. У всех парней это понимание есть. Наша раздевалка – это весь мир. Финны, шведы, чехи, русские... Конечно, я мог бы сказать: "Давайте все будем говорить здесь на одном языке – по-английски". Но предпочитаю говорить иначе: "Давайте все будем говорить здесь на одном языке – языке побед". (Игорь РАБИНЕР)

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